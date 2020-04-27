İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, mübarek ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel haberler alındığını, Türkiye'de koronavirüs konusunda yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini, eğrinin düzleşip aşağıya doğru yol almaya başladığını belirtti.
We are continuing to help countries by delivering critical medical supplies. Just as we brought back home our citizens from many countries, we left behind supplies as much as we could. We care not only about our own citizens but all those affected around the world.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2020
Ramazan ayının, bereketini de beraberinde getirdiğini ifade eden Altun, Türkiye'nin diğer ülkelere kritik tıbbi malzeme teslimatlarıyla yardımlarını sürdürdüğünü, Türk vatandaşlarını yurtlarına getirmek üzere gidilen ülkelere birçok tıbbi malzeme de götürüldüğünü aktardı.
Under the direction of our President Erdogan, we will never abandon any of our citizens anywhere around the world. The latest example of this was the case of Mr. Gulusken. We were able to bring him back in an ambulatory jet upon his daughter’s appeal on social media.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2020
‘Herkes bu konuda Türkiye'ye güvenebilir’
Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarını değil, dünyada Kovid-19'dan etkilenen herkesi umursadığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:
Turkey’s response to the coronavirus crisis has simply been exemplary. Why? Our President has directed our government that we would act in the must humanitarian way possible regardless of the costs. Our citizens and those in need around the world can count on Turkey!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2020
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