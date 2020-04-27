Lavrov: BMGK daimi üyelerinin liderleri, 'sanal zirve' konusunda mutabakat sağladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencileri için video konferans yöntemiyle ders veren Lavrov, BMGK daimi üyeleri Rusya, ABD, Fransa, Çin ve İngiltere liderleri arasında yapılması planlanan zirveye ilişkin konuştu.

Lavrov, "Şu anda 'daimi beşli', koronavirüsle mücadele formülünün oluşturulmasına katkı yapılması üzerine düşünüyor. Bu amaç doğrultusunda video konferans düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlandı ve şu anda bunun hangi tarihte yapılabileceği belirleniyor" dedi.

'Tüm üyeler Putin'in yüz yüze zirve önerisini destekledi'

Bu arada Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel gündemdeki tüm önemli konuların görüşülmesi için yaptığı yüz yüze zirve teklifinin tüm daimi üyeler tarafından desteklendiğini, son onayın İngiltere'den geldiğini de kaydetti.

Lavrov, "Şu anda malum nedenlerden dolayı organizasyon çalışmalarına başlayabileceğimiz anın gelmesini bekliyoruz, zira bu zirve kesinlikle yüz yüze olmalı" diye ekledi.

Nisan ortasında telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un, BMGK daimi üyelerinin liderlerini video konferansta buluşturma olasılığını konuştuğu belirtilmişti.