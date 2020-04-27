Koktebel Caz Festivali, sağlık çalışanları için internet ortamında müzik maratonu düzenleyecek

Uluslararası Caz Günü’nde (30 Nisan) Kırım’daki Koktebel Caz Festivali, Rus hastaneleri, doktorları, sağlık personeli ve görevlilerini destek vermek için ‘Doctor Jazz Party’ (Doktor Caz Partisi) isimli çevrimiçi bir müzik maratonu düzenleyecek. Etkinlikte elde edilen gelir sağlık çalışanlarına gidecek.

Dünyaca ünlü Koktebel Caz Festivali, 30 Nisan’da başlayacak çevrimiçi müzik maratonlarıyla sağlık çalışanlarına destek verecek. Müzik maratonu kapsamında 16:00’da başlayıp sahnelerden ev stüdyolarına kadar farklı yerlerdeki görüntüler bir araya toplanacak. Etkinlikte Rusya ve dünyanın birçok yerinden caz müzisyenleri yer alacak.

Müzisyenlerin performanslarıyla birlikte sağlık kuruluşlarındaki doktorların görüntülü mesajları yayınlanacak.

Çevrimiçi maratonla amaçlanan ise müziğin tüm sınırları ortadan kaldırabileceğini göstermek. St. Petersburg’dan müzisyenler ayrı ayrı bulunduğu noktalardan gerçekleştireceği doğaçlama performans da bunun bir göstergesi olacak.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü olan gazeteci Dmitriy Kiselev’in açıklamasına göre, etkinlik kapsamında toplanan tüm gelir, koronavirüsle mücadelede görev alan doktorlara gidecek.

‘Salgınla mücadelede en önemli koşulun uluslararası işbirliği olduğu vurgulanıyor’

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Genel Müdürü Kirill Dmitriyev de bu uluslararası maratonla farklı ülkeler arasındaki diyalog ve işbirliğinin, salgına karşı nihai bir zafer elde etmek için en önemli koşul olduğunun vurgulandığını belirtti.

Etkinliğin organizatörleri arasında Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu desteğiyle Koktebel Caz Festivali yer alıyor.