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    Financial Times: Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir

    © REUTERS / Yves Herman
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (199)
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    Financial Times gazetesi, dünya çapında koronavirüs kaynaklı can kaybının açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabileceğini ifade etti.

    Aralarında İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa gibi salgından çok etkilenen ülkelerin de yer aldığı 14 ülkenin geçmiş yıllardaki ölüm verilerini bu sene salgını da içeren verilerle kıyaslayan Financial Times (FT) çarpıcı bir tespitte bulundu.

    FT’nin analizinde Avusturya, Belçika, Danimarka, İngiltere ve Galler, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve 13 şehir/ülkeden oluşan bir kombinasyonda, bu yılın Mart ve Nisan ayları arasında gerçekleşen tüm ölümlerle, 2015-2019 yıllarında aynı dönem kıyaslandı.

    Gerçek ölü sayısı 318 bin olabilir

    Buna göre bu ülkelerde normal zamanlara kıyasla 122 bin daha fazla ölüm yaşandığı görüldü. Bunun, aynı yerler ve zaman dilimleri için bildirilen 77 bin resmi koronavirüs kaynaklı ölüm vakasından önemli ölçüde yüksek olması dikkat çekti.

    © REUTERS / Kate Munsch
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    FT, dünyadaki durumun da bu 14 ülkede olduğu gibi olması halinde gerçek ölüm oranının 318 bin, yani açıklanan 201 binden neredeyse yüzde 60 daha fazla olabileceğini öne sürdü.

    İtalya'daki artış yüzde 155

    Örneğin Avrupa’da salgının merkezi sayılan İtalya’da, en fazla kaybın yaşandığı Lombardiya bölgesinde resmi istatistiklere göre 13 binden fazla ölüm vakası kaydedildi. Bu geçmiş verilere göre yüzde 155’lik bir artış olduğu anlamına geliyor ve bölgede kaydedilen 4 bin 348 can kaybını da bir hayli aşıyor.

    Danimarka dışında analiz edilen tüm ülkelerde, ‘aşırı ölümler’ resmi koronavirüs ölüm oranlarından açık ara daha fazla çıktı.

    Analize göre kıyaslanan iki dönemde can kaybı Belçika’da yüzde 60, İspanya’da yüzde 51, Hollanda’da yüzde 42 ve Fransa’da yüzde 34 arttı.

    Tüm ölümler salgın kaynaklı olmayabilir ama...

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    © AFP 2020 / ATTA KENARE
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    Bazı ölümlerin salgın kaynaklı olmadığını vurgulayan FT, ‘aşırı ölümlerin’, koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerde inanılmaz bir şekilde arttığına dikkat çekti.

    FT’nin analizini destekleyen Cambridge Üniversitesi’nden Profesör David Spiegelhalter, İngiltere’deki can kaybının ‘çok düşük’ olduğunu, çünkü sadece hastanelerde yaşanan ölüm vakalarının hesaba katıldığını söyledi.

    Ekvador örneği

    Kırsal bölgelerde aşırı ölüm oranlarının daha belirgin olduğunu belirten FT, Ekvador’un Guayas bölgesini örnek gösterdi. Resmi verilere göre Guayas’da 1 Mart ile 15 Nisan arasında 245 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

    Ancak toplam ölümlere ilişkin veriler, bu dönemde normal bir yıla göre yaklaşık 10 bin 200 daha fazla kişinin öldüğünü gösteriyor. Bu da yüzde 350’lik bir artışa denk geliyor.

    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (199)
    Etiketler:
    Fransa, Hollanda, Can kaybı, Ölüm, İspanya, İtalya, İngiltere, Koronavirüs, Financial Times
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