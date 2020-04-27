Financial Times: Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir

Financial Times gazetesi, dünya çapında koronavirüs kaynaklı can kaybının açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabileceğini ifade etti.

Aralarında İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa gibi salgından çok etkilenen ülkelerin de yer aldığı 14 ülkenin geçmiş yıllardaki ölüm verilerini bu sene salgını da içeren verilerle kıyaslayan Financial Times (FT) çarpıcı bir tespitte bulundu.

FT’nin analizinde Avusturya, Belçika, Danimarka, İngiltere ve Galler, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve 13 şehir/ülkeden oluşan bir kombinasyonda, bu yılın Mart ve Nisan ayları arasında gerçekleşen tüm ölümlerle, 2015-2019 yıllarında aynı dönem kıyaslandı.

Financial Times: Koronavirüs kaynaklı can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir https://t.co/dysXVBtXhQ pic.twitter.com/fxy8oorPGV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 27, 2020

Gerçek ölü sayısı 318 bin olabilir

Buna göre bu ülkelerde normal zamanlara kıyasla 122 bin daha fazla ölüm yaşandığı görüldü. Bunun, aynı yerler ve zaman dilimleri için bildirilen 77 bin resmi koronavirüs kaynaklı ölüm vakasından önemli ölçüde yüksek olması dikkat çekti.

İtalya'daki artış yüzde 155

FT, dünyadaki durumun da bu 14 ülkede olduğu gibi olması halinde gerçek ölüm oranının, yani açıklananneredeysedaha fazla olabileceğini öne sürdü.

Örneğin Avrupa’da salgının merkezi sayılan İtalya’da, en fazla kaybın yaşandığı Lombardiya bölgesinde resmi istatistiklere göre 13 binden fazla ölüm vakası kaydedildi. Bu geçmiş verilere göre yüzde 155’lik bir artış olduğu anlamına geliyor ve bölgede kaydedilen 4 bin 348 can kaybını da bir hayli aşıyor.

Danimarka dışında analiz edilen tüm ülkelerde, ‘aşırı ölümler’ resmi koronavirüs ölüm oranlarından açık ara daha fazla çıktı.

Analize göre kıyaslanan iki dönemde can kaybı Belçika’da yüzde 60, İspanya’da yüzde 51, Hollanda’da yüzde 42 ve Fransa’da yüzde 34 arttı.

Tüm ölümler salgın kaynaklı olmayabilir ama...

Bazı ölümlerin salgın kaynaklı olmadığını vurgulayan FT, ‘aşırı ölümlerin’, koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerde inanılmaz bir şekilde arttığına dikkat çekti.

FT’nin analizini destekleyen Cambridge Üniversitesi’nden Profesör David Spiegelhalter, İngiltere’deki can kaybının ‘çok düşük’ olduğunu, çünkü sadece hastanelerde yaşanan ölüm vakalarının hesaba katıldığını söyledi.

Ekvador örneği

Kırsal bölgelerde aşırı ölüm oranlarının daha belirgin olduğunu belirten FT, Ekvador’un Guayas bölgesini örnek gösterdi. Resmi verilere göre Guayas’da 1 Mart ile 15 Nisan arasında 245 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Ancak toplam ölümlere ilişkin veriler, bu dönemde normal bir yıla göre yaklaşık 10 bin 200 daha fazla kişinin öldüğünü gösteriyor. Bu da yüzde 350’lik bir artışa denk geliyor.