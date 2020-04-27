Prof. Çilingiroğlu: 2021'in ilkbaharına kadar maske takılmalı

ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve 2021'in ilkbaharına kadar maske takılması gerektiğini söyledi.

ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Salgında merkez üssü haline gelen ABD'deki son gelişmelere değinen Çilingiroğlu, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından koronavirüs vaka sayısının artacağına dikkat çekti.

Çilingiroğlu, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrinde durumun vahim olduğunu ve toplam vaka sayısının 1 milyon ölüm sayısının ise 54 bin olduğuna dikkat çekti.

'Trump saçmalamaya devam ediyor'

Çilingiroğlu, “ABD Başkanı Donald Trump dezenfektan içilmesi, vücuda enfektan verilmesi, akciğerlerin dezenfektanlarla yıkanması ve ultraviolet ışıklarının verilmesi gibi saçma sapan şeyler öneriyor. Bu nedenle bilim insanları ABD'de ayaklandılar. Kendisinin artık bu konularda konuşmamasını, bilim insanlarına bırakmasını öneriyorlar” dedi.

'Aşı eylül ayında'

"Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Hayat normale ne zaman dönecek?" sorusuna yanıt veren Dr. Çilingiroğlu, "Normale dönüş için aşı şart. Aşı sağlık çalışanları için eylül ayında ancak normal toplum popülasyonu için ise 2021’in ilkbaharında" dedi.

Çilingiroğlu, "Normal popülasyon zamanına kadar yani 2021'in ilkbaharına kadar maske takılmalı. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız” diye konuştu.