Van'ın Erciş ilçesinde Kovid-19 tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2'si çocuk 7 kişi alkışlarla taburcu oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında koruma altına alınan 7 kişi, yapılan tedavinin ardından bugün sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.

Hastane görevlileri tarafından çiçek ve alkışlarla taburcu edilen 2'si çocuk 7 kişi, evlerine geri döndü.

Taburcu olmanın sevincini yaşayan hastalar, desteklerinden dolayı hastane yetkililerine teşekkür etti.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Onur Küçük, 2'si çocuk 7 kişiyi daha taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.