Van'ın Çaldıran ilçesinde Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında koruma altına alınan 7 kişi, yapılan tedavinin ardından bugün sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.
Hastane görevlileri tarafından çiçek ve alkışlarla taburcu edilen 2'si çocuk 7 kişi, evlerine geri döndü.
Taburcu olmanın sevincini yaşayan hastalar, desteklerinden dolayı hastane yetkililerine teşekkür etti.
Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Onur Küçük, 2'si çocuk 7 kişiyi daha taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Van'ın Erciş ilçesinde Kovid-19 tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu https://t.co/rsCYgjbfiY pic.twitter.com/ZJIMC6KqF6— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 27, 2020
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