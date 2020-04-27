Rus akademisyen: Bilim insanları ve doktorlar koronavirüsün yarım adım gerisinde

Pediatrik klinik alerji uzmanı Dr. Leyla Namazova-Baranova, Rossiya-1 televizyonunda katıldığı '60 Dakika' programında Kovid-19 enfeksiyonunu araştıran bilimcilerin ve doktorların şimdilik hastalığın yarım adım gerisinde olduklarını ifade etti.

Pandemi ile ilgili kısıtlamaların kaldırılması ya da uzatılmasının tartışılmaya başladığı sırada konuyu yorumlayan Namazova-Baranova, şunları söyledi:

‘Ekonomik, tıbbi ve psikolojik katmanlar’

“Bu sorunun birkaç katmandan oluştuğu ortada, ekonomik, tıbbi ve psikolojik katman. Tıbbi açıdan inanılmaz sayıda efsane ve bilimsel olaylara dayanan gerçekler söz konusu. Ancak bilimsel gerçeklerin tartışıldığı ortamlarda dahi her zaman doğru yorumlar yapılmıyor. Maalesef virüs şimdilik bilgilerimiz ve onu daha iyi öğrenmeye çalışmaya yönelik çabalarımız bakımından yarım adım önümüzde.”

‘Antikor varlığı, kazanılmış bağışıklık anlamına gelmiyor’

Rus akademisyen, virüse karşı oluşan antikorların varlığının bir insanın ona karşı bağışıklık kazandığını göstermediğine dikkat çekti:

“Bu sadece vücudunuzun bu virüsle belli bir zamanda karşılaştığını, belki de hastalığı hafif şekilde ve hatta semptom ortaya çıkmadan geçirdiğinizi gösteriyor. Ancak biz, bu antikorların koruyup korumadıklarını, aynı uyarıcı ile karşılaştıklarında organizmayı koruyacak olan nötrleştirici antikor tipinden olup olmadıklarını bilmiyoruz.”

Namazova-Baranova, bu nedenle hastalığı geçirmiş bir kişide tekrar bulaşma olasılığının hala yüksek olduğunu sözlerine ekledi.