Kadirov Çeçenistan’daki koronavirüs kısıtlamalarını yumuşatma kararı aldı

Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Epidemiyolojik durum müsaitse, asgari sayıda personel çalıştıran dükkanlar, tamirhaneler, benzinlikler yavaş yavaş açılabilir” ifadesini kullandı.

Kısıtlamaların kendini kanıtladığını, 'virüsün saldırganlığının düştüğünü' söyleyen Çeçen lider, bölgede virüs kapanların yüzde 62’sinin hastalığı asemptomatik, yani hiçbir belirti göstermeden geçirdiğini belirterek, bunun sevindirici bir durum olduğunu kaydetti.

Çeçenistan’da, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında, 13 Nisan’dan bu yana, hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi sıkı kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlara, mağaza veya eczanelere gitmek ya da başka “acil işler” için özel izin kartları verilecek. Her aile başına tek bir izin kartın verileceğini duyuran yetkililer, sadece oturdukları bölge içinde geçerli olacak kartlar üzerinde evden çıkış günü ve saatlerinin belirtileceğini kaydetti.

Çeçenistan’da şu ana kadar 429 koronavirüs vakası tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de iyileşti.