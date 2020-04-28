Çinli bilim insanlarından Remdesivir uyarısı: Üretim sistemine zarar verebilir

bioRxiv.org sitesinde Çinli bilim insanlarının Remdesivir ilacı üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu hazırladığı makalenin ön baskısı yayınlandı.

Remdevisir'in etkisiyle ilgili olarak 4 gruba ayırdıkları 28 fare üzerinde klinik araştırmalar yürüten Çinli uzmanlar, birinci gruba Remdevisir vermezken, diğer üç gruba her gün 10, 50 ve 150 mikrogram dozunda Remdevisir verdi.

Uzmanlar, bir hafta sonunda ilacın üreme hücrelerinin sayısını ve hareketliliğini olumsuz etkilediğini, sonuçların günlük doz miktarı arttıkça daha kötü olduğunun görüldüğünü tespit etti.

Bunun yanında uzmanlar, ilacın etkisinin belirlenmesi için ilacın tüketim sonuçlarını araştırmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta The Guardian'da yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da 'umut verici' olarak nitelendirdiği ve dünya genelinde koronavirüs tedavisi ihtimali nedeniyle stokları tükenen Remdesivir ilacının yapılan tam denemelerde başarıya ulaşamadığı belirtilmişti.