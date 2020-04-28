Rusya Sosyal Politikalar Komitesi yetkilisi: Rusya'da Kovid-19'un tepe noktası mayıs ortasında geçilecek

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tepe noktasının mayıs ortasında geçileceğini öngören Rusya Federasyon Konseyi Sosyal Politikalar Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Psikiyatrist İgor Kagramanyan, şunları söyledi:

"Bilim insanlarının büyük bölümüne göre, yeni vakalardaki artışın stabil hale gelmesini ve durmasını ifade eden tepe noktası mayısın ortasında gerçekleşecek. Muhtemelen mayıs ortasın civarında platoya geçiş yapacağız ve ardından bu durumdan kademeli olarak çıkış gerçekleşecek."

Birçok şeyin her bir kişinin davranışına bağlı olduğunun altını çizen Kagramanyan, "Her birimiz, kısıtlayıcı önlemler de dahil tüm tavsiyelere ne kadar çok sorumluluk bilinci içinde uyarsa, tepe noktasını o kadar hızlı geçeriz. Genel itibarıyla ülkemizdeki durum yönetilebilir seviyede" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insanların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları birkaç ay sonra unutacakları değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya’da son 24 saatte 6198 koronavirüs vakası daha tespit edildi. Vakaların çoğu yine başkent Moskova’da görüldü. Toplam vaka sayısı da 87 bini geçti.