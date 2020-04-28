Sivas'ta koronavirüsü yenen hasta sayısı 111 oldu

Kovid-19 nedeniyle Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı adam, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Yaşlı adamın taburcu olmasıyla birlikte Sivas'ta Kovid-19'u yenen hasta sayısı 111 oldu.
Sivas Valisi Salih Ayhan, yaşlı adamın taburcu olurken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, "Kıymetli Sivaslılar, aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibariyle. hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti" ifadelerini kullandı.
Kıymetli Sivaslılar,— Salih AYHAN (@valisalihayhan) April 27, 2020
Aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibariyle
1️⃣1️⃣1️⃣. hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti.#BirlikteBasaracagiz pic.twitter.com/vwnl2EpWQv
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