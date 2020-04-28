Bir kez daha ertelenmeyecek: Salgın kontrol edilmezse Olimpiyat Oyunları iptal edilecek

Salgının gelecek yıla kadar kontrol altına alınmaması durumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021’in haziran ayına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın temelli olarak iptal edilebileceği açıklandı.

Japonya'nın Nikkan Sports gazetesine konuşan eski başbakan ve Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelecek yıl bir daha erteleme ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Büyük ölçekli çatışmaların yaşandığı dönemlerde spor etkinliklerinin iptal edildiğini hatırlatan eski başbakan, salgının gelecek yıla kadar devam etmesi halinde, organizasyonun bir daha ertelenmeyeceğini, tamamen iptal edilebileceğini ifade etti.

1916 yılından oyunlar, 1. Dünya Savaşı nedeniyle, 1940 ve 1944 yıllarında da 2. Dünya Savaşı sebebiyle toplamda 3 kez iptal edilmişti.

Şimdiye kadar dünya çapında 3 milyondan fazla insanı enfekte eden koronavirüsle mücadeleyi ' görünmez bir düşmanla savaşmaya' benzeten Mori, salgının kontrol altına alınması durumunda olimpiyatların gelecek yaz düzenleneceğini de belirtti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu sene yapılması planlanan Yaz Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendiğini duyurmuştu.