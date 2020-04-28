İspanya'da günlük ölü sayısında azalma: Son 24 saatte 301’e indi

Toplam vaka sayısının 210 bin 773'e ulaştığı İspanya'da dün 331 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış, bugün 301'e indi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 331 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış, bugün 301'e indi. Salgından ölenlerin toplam sayısı da 23 bin 822'ye ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1308 artışla 210 bin 773'e çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 1673 artışla 102 bin 548 oldu.

‘Son bir haftadır iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısının üzerinde’

Sağlık Bakanlığı yetkilileri açıklamalarında, son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısının üzerinde olmasının önemine vurgu yapıyor.

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek olağanüstü halin, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.