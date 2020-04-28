Butina ile ABD ve Avrupa’daki Rus mahkumların ailelerinden BM’ye koronavirüs çağrısı: Dışarı çıkmalarına yardım edin

ABD’de ajanlık suçlamasıyla 18 ay hapis yatan Rusya vatandaşı Mariya Butina, ABD ve Avrupa’daki hapishanelerdeki Rusların aileleriyle birlikte BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Elisabeth Tichy Fisslberger’a, koronavirüs salgını nedeniyle mahkumların izinle geçici olarak hapishanelerden çıkarılması için ilgili makamlara başvurması çağrısı yaptı.

Butina, Tichy-Fisslberger’den salgın ortamında ülkelerinden uzakta hapis cezası çeken Rusya vatandaşlarının akıbetlerini değiştirmek için ilgili Avrupalı ve ABD’li makamlarla temasa geçmesini talep etti.

“Bu zorlu zamanlarda sizden insanlık göstermenizi rica ediyorum” diyen Butina, ABD’de hapis yatmış ve ABD adalet sistemini doğrudan deneyimlemiş biri olarak koronavirüs salgını sırasında diğer Rus mahkumların karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkında olduğunu ifade etti.

Butina, “Hapishanede kalmanın ne demek olduğunu biliyorum. Yakın temas virüsün yayılmasını tetiklediğinden, ilgili tüm makamlar bu insanlar için hürriyetten yoksun kılma adımından başka alternatiflere başvurmalılar” dedi.

Şimdi Rusya Ombudsmanlığı’nda görev yapan Butina, salgın yüzünden büyük riskle karşı karşıya olan Rus mahkumların ailelerinden mesajlar da iletti.

‘Hayatta kalmaları için bir şans verin’

Videoda mahkumlardan birinin aile üyesi, “Bize yardım edin. Yakınlarımıza hayatta kalmaları için bir şans verin” dedi.

Butina da çağrıya katılarak Tichy-Fisslberger’den ilgili makamlara mahkumların izinle geçici olarak hapishanelerden çıkarılmaları için başvuruda bulunmasını istedi.

Rus bir öğrenci ve silahlanma hakkı aktivisti olan Butina, Temmuz 2018’de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla 8 ay gözaltında tutuldu, bu sürenin bir kısmını da hücrede geçirdi. Daha sonra nisan ayında hakkında 18 ay hapis cezası hükmü verilen Butina, ceza süresinin tamamlanmasının ardından serbest kaldı.

Butina, ABD’de hapishanede kaldığı dönemleri hayatının en korkunç deneyimi olarak nitelendirmiş ve sadece Rus olduğu için suçlu bulunduğunu belirtmişti.