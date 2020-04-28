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    Kanal 7 Ana Haber spikeri Seloni koronavirüse yakalandı

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    Koronavirüs salgını
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    Kanal 7 Ana Haber spikeri Hülya Seloni, ailesiyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandıklarını duyurdu.

    Uzun bir süredir kamera önünde olmayan Kanal 7 Ana Haber spikeri Hülya Seloni, Instagram hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.

    "Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. 12 Nisan’da semptomlarım başladı. Kovid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdi. Hepimiz çok şükür iyiyiz, dinlenmedeyiz" diyen Seloni, şöyle devam etti:

    "Amerikan Hastanesi’nde başlayan tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadıma koşan, iyileşmeme büyük katkı sağlayan, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren başta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alaramın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu.

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    Sevgili dostlarim sizlerin de merak ettigi uzere bir suredir ekranlarda yokum. Malesef ailece corona olduk. Ben 12 Nisanda semptomlarim baslayan covid19 tedavimi tamamlayarak dun hastaneden taburcu oldum, esim ve Alara hastalik surecini evde tedavi ile gecirdiler. Hepimiz cok sukur iyiyiz dinlenmedeyiz. Amerikan hastanesinde baslayan tedavi surecimin yetersiz kalmasi sebebiyle cok zor zamanimda imdadima kosan, beni kucaklayan, kendi hastanesine alip hemen yeni bir tedavi sureci baslatarak iyilesmeme buyuk katki saglayan, buyuk ozveriyle, sevgiyle calisan, basarili doktorlarimizdan, hakkini odeyemeyecegim, benim saglik kahramanim, sevgili arkadasim Enfeksiyon hastaliklari uz. Dr. Gulhan Eren basta olmak uzere Istanbul Egitim ve Arastirma Hastanesinin tum kiymetli saglik calisanlarina, Alaramin biricik doktoru, bizi hic yalniz birakmadi, engin bilgi ve tecrubeleriyle destek oldu prof dr @bektas.sirri , yine tecrubeli doktorlarimizdan onerileriyle destek veren sevgili arkadasim prof Dr @dr.teomandal , kanal7’nin degerli buyuklerime, yonetici ve calisma arkadaslarima, Amerikadan her gun bana moral vermeye calisan kiz kardesime, hastaneye yiyecek giyecek getirip her gun yanimda hissettiren erkek kardesim ve degerli esine, evimin kapisina yemek birakan kiymetli kayinvalideme, sevgili eltime, cok cok degerli dostlarima... Sevgi mesajlariyla guc veren, dualarini, destegini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kotu gununuzde yanimizda oldugunu hissettiren herkese en kalbi duygularimla sonsuz tesekkurler ediyorum ailem adina. Bu arada Saglik Bakanliginin da sureci en guzel sekilde yonettigine bizzat tanik oldum ve Bakanimiz Sayin @drfahrettinkoca yi kutlar, sonsuz tesekkur ve saygilarimi sunarim. Sunu bir kez daha anladik ki “saglik” hersey ve yasam cok degerli. Hepinizi sevgiyle kucakliyorum buyuklerime hurmetlerimi sunuyorum. Hastalarimiza acil sifalar, sizlere, hayirli Ramazanlar diliyorum. En yakin zamanda gorusmek uzere. Saglikla mutlulukla kalin❤️🌺 #evdekal

    Hülya Yürekli Seloni🇹🇷 (@hulyaseloni)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Prof. Dr. Bektaş Sırrı, Prof. Dr. Teoman Dal, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma, ABD'den her gün bana moral vermeye çalışan kız kardeşime, hastaneye yiyecek giyecek getiren erkek kardeşim ve değerli eşine, evimin kapısına yemek bırakan kıymetli kayınvalideme, sevgili eltime, çok çok değerli dostlarıma, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımızda olduğunu hissettiren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum ailem adına.

    Şunu bir kez daha anladık ki ‘sağlık’ her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın."

    Etiketler:
    Tedavi, Koronavirüs, Kanal 7, Hülya Seloni
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