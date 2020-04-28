Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal eden 10 kişi gözaltına alındı. Partideki iki kardeşin önceden Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıkarken sanatçı Yusuf Gültekin’in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir evde parti verildiği ve partiye katılan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Hüsna E.(26), Merve B.(25),Ender A.(31), Önder A.(31), sanatçı Yusuf Gültekin(36), Mustafa Ş.(28), Berkay D.(25), Fatih A.(37), Halil İbrahim B.(33) ve Çağatay Ç.(25) Hıfzısıhha Kanununa Muhalefetten 3 bin 180'er lira idari para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

İkiz kardeşler Adnan Oktar’ın programına katılmış

Öte yandan gözaltına alınan şahısların arasında ikiz kardeşler Ender ve Önder A.’nın geçmişte Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasındaki Yusuf Gültekin’in ise sanatçı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ikiz kardeşler Ender ve Önder A.’nın geçmişte Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıktı https://t.co/8Xxc6k0Zm6 pic.twitter.com/SD526ZjYjb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 28, 2020

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