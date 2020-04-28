İstanbul Eczacı Odası: SSK'lı vatandaşların maskelerini çalıştıkları iş yerleri temin edecek

İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan kişiler bu sistemden faydalanamayacak. Bu kişilerin maske teminini iş yerleri sağlayacak.

İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eczaneler aracılığıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

"Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır" denen açıklama şöyle devam etti:

"Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir."