Kremlin: Putin, koronavirüs hakkında ‘büyük bir konuşma’ yapacak

Rusya lideri Vladimir Putin’in bugün gerçekleştireceği bir toplantı kapsamında koronavirüs pandemisinin ülkesinde yarattığına duruma ilişkin ‘büyük bir konuşma’ yapacağı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin’in bugün bölgelerin idarecileri ile koronavirüs pandemisi hakkında video konferans yöntemiyle görüşeceğini, bu görüşme çerçevesinde de ‘büyük bir konuşma’ yapmasının planlandığını söyledi.

Peskov sorulara karşın konuşmanın içeriğine ilişkin ipucu vermedi, ancak Rusya liderinin yeni tip koronavirüsün yayılımının engellenmesi adına alınmış olan önlemlerin süresini artırması bekleniyor.

Rusya’da şu anda bu ayın sonuna kadar çalışanların ücretlerinin ödeneceği bir ‘tatil’ dönemi ilan edilmiş durumda. Halktan kendilerini evlerinde izole etmeleri; çöplerini atmak ve evcil hayvanlarını gezdirmek haricinde dışarı çıkmamaları isteniyor. İzni olmayanlar ulaşım için ne toplu taşıma araçlarını ne de kendi şahsi araçlarını kullanabiliyor.

Bunun yanında, Rus halk sağlığını koruma ajansı Rospotrebnadzor’un başındaki Anna Popova ile sağlıktan sorumlu başbakan yardımcısı Tatyana Golikova, bu ‘tatil’ döneminin ve halkın kendilerini evlerinde izole ettikleri karantina sürecinin minimum iki hafta daha, yani mayıs ortasına kadar uzatılması çağrısını yapmıştı.

Devlet Başkanı Putin’in de bugün bu çağrılara yönelik kararını açıklaması bekleniyor.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya liderinin kararlarını açıklayacağı görüşmenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 15.00-16.00 arası gerçekleşmesi bekleniyor.

Putin’in bugün yapacağı konuşma bir tür ulusa sesleniş olarak kabul edilebilir. Zira Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin daha önce kabine üyeleriyle koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı konuşmanın sadece toplantıdakilere değil, halka da hitaben yapılacağını söylemişti.