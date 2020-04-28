Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı okullar erken kapanacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, koronavirüs nedeniyle bakanlığa bağlı üniversite öncesi ve üniversite düzeyindeki okullarda eğitim-öğretim yılının erken sonlandırılması kararı aldı. Rusya’da son 24 saatte 83 bölgede 6411 koronavirüs vakası daha tespit edildi. Gün içinde 72 hasta hayatını kaybetti, 1110 kişi taburcu edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Şoygu’nun kararıyla üniversite öncesi askeri okullar eğitim-öğretime 30 Nisan’a kadar devam edecek. Öğrencilerin tamamı evlerine gönderilecek. Yalnızca karantina tedbirleri uygulananlar için istisna yapılacak ve bu öğrenciler de karantina uygulamalarının tamamlanmasından sonra evlerine gidebilecek.

Bakanlığa bağlı yüksek öğrenim kuruluşlarındaki öğrenciler ise 5 Mayıs’a kadar öğrenimlerine devam edecek.

Öte yandan bahar tatilinin iptal edilmesi ve eğitim-öğretim yılının erken bitirilmesi kararı daha önceden alındığı için bu seneki müfredatın tamamen yerine getirildiği belirtildi.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 93 bin 558’e yükseldi

Diğer yandan, koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da gün içindeki 6411 artışla şimdiye kadarki vaka sayısı 93 bin 558’e yükseldi. Ölü sayısı da 72 artışla 867’ye çıktı.

Şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı da 1110 kişi yükselişle 8 bin 456’ya ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, SARS-Cov-2 virüsünün neden olduğu Kovid-19 hastalığı 185 ülkeden 2 milyon 800 bin kişiyi etkiledi, 198 bin kişi hayatını kaybetti.

Durumun en ağır olarak görüldüğü ülkeler ise ABD, İspanya, İtalya ve Fransa. Virüsün yayılmaya başladığı Çin, salgının sona erdiğini duyurmuştu.