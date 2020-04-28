Rusya’dan Lavrov ve Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Çavuşoğlu arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulundu.
Açıklamada bakanların koronavirüs salgınıyla ilgili durum, salgının önlenmesi için alınan tedbirler ve bu alandaki işbirliği imkanlarını görüştüğü kaydedildi. Açıklamaya göre, ikili Rusya ve Türkiye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi konusunda yürütülen koordinasyona özellikle dikkat verdi.
🇷🇺📞🇹🇷 #Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile #COVID19 salgını ile ilgili durumu, alınan tedbirleri ve işbirliği perspektiflerini, #Suriye çözüm sürecini, #İdlib'deki durumu ve ikili ilişkileri görüştü.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 28, 2020
➡️ https://t.co/AdUVhteF45 pic.twitter.com/RsaI9B0WyK
İkili ayrıca Suriye krizinin barışcıl yolla çözüm sürecini ve 5 Mart 2020’de imzalanan, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi memorandumuna ek protokolün uygulanması bağlamında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumu konuştu.
Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliğine değinildi.
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