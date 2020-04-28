Rusya’dan Lavrov ve Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan görüşmeye ilişkin Rus Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre, taraflar koronavirüsle ilgili durum ve bu alanda işbirliği imkanlarını ele aldı. Bakanlar İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumu da konuştu.