Fransa'dan Ligue 1 ve Ligue 2 için iptal kararı

Hollanda'nın ardından Fransa da ligleri bitirme kararı aldı. Ligue 1 ve Ligue 2'nin iptal edileceği, 2020-21 sezonunun ağustos ayında başlayacağı aktarıldı. Fransız hükümetinin ülkede futbola ağustos ayına kadar izin vermemesi bekleniyor.

UEFA'nın geçen haftaki toplantısından sonra Avrupa liglerinde 2019-2020 sezonunu bitirme kararları arka arkaya alınıyor.

Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre Hollanda'nın ardından benzer gelişme Fransa'da yaşandı. Ligue 1 ve Ligue 2 yönetimleri video konferanslı toplantıda bir araya geldi. L'Equipe Gazetesi'nde yer alan detaylarda; UEFA'nın ağustos ayına kadar bitirilmesi talebi, ülkedeki son durum ve ekonomik konular belirlendi. Ancak en önemli unsur Fransa hükümetinin futbol konusundaki kısıtlama kararları oldu.

Buna göre Ligue 1 ve Ligue 2'nin bitirilmesi kararlaştırıldı. 2020-21 sezonunun ise normal belirlendiği takvimde, ağustos ayında başlatılması konuşuldu.

Bu konu; Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile paylaşıldı. Fransa'da da hükümet ağustos ayına kadar futbol maçlarını durdurma gibi bir plan üzerinde duruyor.

Şampiyonluk ve küme düşme gibi konular Mayıs'ta kararlaştırılacak

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2'de hem şampiyonluk hem de küme düşme çıkma gibi konuların Mayıs ayında kararlaştırılması bekleniyor.

Fransa Futbol Federasyonu ve lig yönetimi ile kulüplerin mayıs ayında toplantı yaparak son tabloyu çıkarması bekleniyor.

Böylece 28. haftada duran Ligue 1 başta olmak üzere Ligue 2'de de takımların şampiyonlukları, küme düşme durumu ve Avrupa kupalarına katılma durumları belirlenecek.