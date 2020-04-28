Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 24 saatte 29 bin 230 test yapıldı ve 2 bin 392 kişiye tanı kondu. Toplam vaka sayısı 114 bin 653'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı" diyen Koca, devamında "Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadesini kullandı.

Koca, paylaşımına Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tabloyu da ekledi.

Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/J33oSpzuH1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020

​Buna göre son 24 saatte 29 bin 230 test yapıldı ve 2 bin 392 kişiye tanı kondu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi. Tabloda toplam vaka sayısının 114 bin 653 olduğu belirtildi. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 38 bin 809.