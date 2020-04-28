Ürdün Kralı 2. Abdullah: Koronavirüs krizinin çözülmesi için 'kürselleşmeye dönün'

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini çözmesi için küreselleşmeye dönmesi, bunu da doğru bir şekilde yapması gerektiğini ifade etti.

Kral Abdullah, Amerikan basın kuruluşu Washington Post için 'Şimdi küreselleşmeye dönme zamanı ama bu defa bunu doğru bir şekilde yapalım' başlıklı bir makale kaleme aldı.

Ürdün Kralı, kendisinin tahtta kaldığı 22 yıl boyunca dünyada birçok savaş, terör saldırısı, bölgesel çatışma, mülteci akını ve finansal krize tanıklık yaptığını belirtti.

Kovid-19 salgınına işaret eden Kral Abdullah, "Gezegendeki tüm liderlerin gündeminde neredeyse aynı konunun olduğu bir zaman hatırlamıyorum. Şu anda tarihin gerçekten çok sürreal bir zamanını yaşıyoruz. Ancak herkesin ortak endişesi, bunun koordineli bir eyleme dönüşmemesi" ifadesini kullandı.

'Koronavirüs krizi, küresel düzenimizdeki boşluklara büyük bir ışık tuttu'

Kral Abdullah, Kovid-19'un 'küreselleşmeden dönüş' deyiminin sözlüklere girdiği bir dönemde ortaya çıktığına dikkati çekerek dünyada daha önce yaşanan hiçbir olayda kimsenin mevcut sistemleri düşünmeye itilmediğini kaydetti.

Salgın nedeniyle tüm dünyanın sirenlerini açtığını aktaran Kral Abdullah, "Daha önceki tehditlerin aksine bu (Kovid-19) hepimizi vuruyor. Bu kriz, küresel düzenimizdeki boşluklara büyük bir ışık tuttu. Bu boşlukların nedeni, toplumsal adaletsizlik, gelir eşitsizliği, yoksulluk ve kötü yönetimdi" değerlendirmesinde bulundu.

Kral Abdullah, birçok kişinin pandeminin sonrasında yeniden inşa konusunda iyimser olduğunun altını çizerek bunun yerine daha yeni ve daha iyi bir düzen kurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bazılarının savunduğunun aksine küreselleşmeden dönüş yerine, hepimizin yeniden küreselleşmeden yararlandığını görüyorum. Ancak bu defa küreselleşmeyi doğru bir şekilde yapmalı, insanların iyiliğini merkez alan bir dünya entegrasyonunu amaçlamalıyız. Ülkelerimiz arasında kapasite kuran ve güçlendiren, rekabetten ziyade gerçek iş birliğini başlatan bir yeniden küreselleşme modeli oluşturmalıyız. Tek bir ülkeyi tanıyan, tek başına hareket eden bir küreselleşme başarılı olamaz. Bir ülkenin başarısızlığı, her ülkenin başarısızlığı olmalıdır."

'Siyaset ve popülarite bir kenara'

Kral Abdullah, makalesinde, şunları kaydetti:

"Kovid-19, her liderin karşı karşıya kaldığı bir tehdit. Bu tehdidi yenmek istiyorsak mantıksız görüneni yapıp, siyaseti ve popülariteyi bir kenara koymalıyız. Doktorların önerdiğinin tam tersini yapmalıyız. Bir araya gelip, çalışmalıyız. Bu tek tehditle yüzleşmek için tek bir odağımız olmalı: Her yerdeki insanların hayatta kalması ve iyi olması."