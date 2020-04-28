26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören hastanın 26 gün boyunca yoğun bakımda yattığı, 22 gün ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Günler sonra normal servise çıkarılan hasta alkışlarla moral veren sağlık çalışanlarına el sallarayarak teşekkür etmesi görüntülere yansıdı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, "Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Kovid-19'dan dolayı 26 gündür yoğun bakımda yatan hastamız sağlık personellerimizin alkışlarıyla servise çıkarıldı. Tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, bizde onları alkışlıyoruz" ifadelerine yer verildi.