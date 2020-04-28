Moskova'da üst seviyeyedeki karantina önlemleri uzatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da spor, eğlence, kamu ve diğer kitlesel etkinlikler için uygulamada olan yasaklar 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kendi blogundan Moskovalılara seslenen Sobyanin, vaka sayısındaki büyüme dinamiklerindeki azalmaya rağmen, hafta boyunca hasta sayısının yüzde 70 arttığını ve bunların sadece laboratuvar tarafından doğrulanan teşhisler olduğunu, gerçek vaka sayısının daha da fazla olduğunu ifade etti.

Sobyanin, birçok insanın hastalığı asemptomatik şekilde geçirdiği, bazılarının başlangıç aşamasında olduğu, bazılarının da hastalığının laboratuvarda doğrulanmadığını ancak enfeksiyonun tüm klinik belirtilerine sahip olduğunu belirtti.

Mayıs ayında herkesi evde kalmaya çağıran Sobyanin, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesine ilişkin itiraz ve talepleri okuyorum. İnanın bana, bunu sizden daha fazla istiyorum. Ancak bugünkü durumda, böyle bir karar, gelecekte kaçınılmaz olarak daha fazla hasta ve ölüme neden olan sorumsuz ve popülist bir karar olacaktır."

Son verilere göre, Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 93 bin 558’e yükseldi, 8 bin 456 kişi iyileşti, 867 kişi hayatını kaybetti.