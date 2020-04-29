Rus göğüs hastalıkları uzmanı koronavirüsün en önemli belirtisini açıkladı

Rossiya 1 televizyonunda ’60 Minut’ programına konuk olan göğüs hastalıkları uzmanı Sergey Avdeyev, “Hislerinizi gözlemlemeniz gerekiyor. En önemli belirti yüksek ateş veya öksürük değil, nefes darlığı” dedi.

Avdeyev, nefes sıkıntısı başlayınca derhal doktorlara başvurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya’da son verilere göre koronavirüs vaka sayısı 93 bini geçerken 867 hasta öldü, yaklaşık 8 500 hasta da iyileşti.