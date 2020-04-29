Rosatom: Yurt dışındaki projeler programa uygun olarak hayata geçiriliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, şirketin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında dış ülkelerde uygulamaya geçirdiği projelerin programa uygun olarak ilerlediğini söyledi.

Sektör çalışanlarına video mesajla seslenen Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, şirketin Kovid-19 salgını ortamında dış ülkelerde uygulamaya geçirdiği projelerin programa uygun olarak ilerlediğini ifade etti.

Akkuyu’da kısmi personel değişikliği

Rosatom’un sitesinde yayınlanan mesajda, “Dış ülkelerdeki şantiyelerde çalışmalar programa uygun olarak ilerliyor. Hastalanma vakaları yok. Türkiye’deki personeli kısmen değiştirdik. 22 Nisan’da Rusya hükümeti ile varılan mutabakat ile organize edilen Saint Petersburg-Adan özel uçak seferiyle 93 kişi ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

Lihaçev ayrıca aynı uçakla Akkuyu Nükleer Güç santrali (NGS) şantiyesinden kontratları sona eren 31 kişinin Rusya’ya geri döndüğünü kaydetti:

“Bu kişiler şu anda Sosnovıy Bor kentindeki pansiyonlardan birinde karantinaya alındı.”

Belarus’taki proje

Rosatom’un nükleer yakıt tedarikine hazırlık yaptığı Belarus’taki nükleer güç santralinin inşaatına da değinen Lihaçev, şunları söyledi:

“Devreye alma öncesindeki çalışmalar devam ediyor, Belarus'a taze nükleer yakıt teslimatına hazırlanıyoruz. Bu şantiyedeki personelin planlı rotasyonu sürüyor. Geçen hafta 43 kişilik bir grubu ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde Rosatom ve yapımcı işletmelerin çalışanlarından birkaç grup daha Belarus’a gitmeye hazırlanıyor.”