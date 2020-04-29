'Rusya'da toplam koronavirüs hastaları arasında 65 yaş üstü vatandaşların oranı yüzde 15'

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlar arasında 65 yaş üstü vatandaşların oranının sadece yüzde 15 olduğu bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede Kovid-19'a yakalananlar içinde 65 yaş üstü vatandaşların oranının sadece yüzde 15 olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık ettiği koronavirüs toplantısında bilgi veren Popova, "Risk gruplarını korumaya yönelik aldığımız tedbirlerin sonucu olarak toplam hasta sayısı içinde 65 yaş üstü insanların oranı sadece yüzde 15" ifadelerini kullandı.

Popova, bu rakamın, zamanında alınmış tedbirlerin sonucu olduğunu kaydetti.

Hastaların yüzde 5’inin çocuk olduğunu bildiren Rospotrebnadzor Başkanı, yüzde 80’inin ise çalışabilir insanlar olduğunu ifade etti.