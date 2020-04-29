Şanghay'da turistik yerler ve otellerin büyük kısmı açıldı

Shine portalının haberine göre, turistik yerlere ve otellere kapasitenin en fazla yüzde 30’una eşit ziyaretçi kabul etme izni verildi.

Ayrıca mekanların sahipleri ile yöneticilerin, girişlerde, popüler yerlerde ve dar sokaklarda kalabalıkların oluşmasını önlemek için misafir akışını yönlendirmesi gerekiyor.

Turistik yerlerde güvenlik devriyelerinin artırılacağı kaydedilen haberde turistlere sosyal mesafeye uymaları hatırlatılacağı ifade edildi.