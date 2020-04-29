Singapurlu bilim insanları Rusya için son vaka tahminini değiştirdi

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı, Rusya’da son Kovid-19 vakasının 19 Ağustos’ta görüleceği tahmininde bulundu. Laboratuvarın önceki tahmininde 20 Temmuz belirtilmişti.

Diğer ülkeler için de tahminler daha geç tarihlere kaydırıldı: ABD için 5 Eylül, İtalya için 30 Ağustos, İngiltere için 20 Ağustos, Almanya için 5 Ağustos ve Fransa için 8 Ağustos olarak belirtildi.

Açıklamada, bu tarihlerin de gelişmelere ve alınan tedbirlere göre değişebileceği kaydedildi.

Ayrıca koronavirüs salgınında zirve gören ülkelerin, kısıtlamaların erken kaldırılması durumunda yeni dalgayla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

131 ülkenin verilerini inceleyen uzmanlar, tahminleri için hastalığa duyarlı, virüse kapılan ve iyileşen kişi sayısıyla ilgili gelişmeleri tanımlayan matematiksel bir model olan SIR-modeline başvurdu.

Tüm tahminlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, 'aşırı iyimserliğin' arz ettiği tehdit konusunda uyardı.