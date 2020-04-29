Kayıt
12:26 29 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Oscar Ödül Töreni

    Oscar'a salgın ayarı: Sinemada gösterime girmemiş filmler de bu yıl ödül için yarışabilecek

    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (142)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103779/01/1037790189_0:183:3500:2152_1200x675_80_0_0_bcb7b8bcf4497ab65d3cd7b0e01c4e71.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004291041931171-oscara-salgin-ayari-sinemada-gosterime-girmemis-filmler-de-bu-yil-odul-icin-yarisabilecek/

    Oscar Akademisi, salgın nedeniyle önemli bir kural değişikliği yaptı ve ilk defa doğrudan dijital platformlarda yayınlanan filmlerin bu yılki yarışta yer alacağını açıkladı.

    Koronavirüs salgını, hayatın pek çok alanında olduğu gibi kültür sanat dünyasında da dönüşümlere yol açıyor.

    Oscar Akademisi, salgın nedeniyle sinema salonlarının kapatılması, festivallerin iptal edilmesi ve çekimlerin durması sonrasında ödüllerde önemli bir değişikliğe imza attı. Online yapılan toplantı sonrasında, sadece internet üzerinden içerik sağlayan platformlarda yer bulmuş filmlerin de bu yılki yarışta yer almasına karar verildi.

    Salon şartı ortadan kalktı

    Geçtiğimiz yıllarda da Roma, Irishman gibi Netflix yapımları Oscar’a aday gösterilmiş hatta pek çok dalda ödülü de kucaklamıştı. Ancak tüm bu yapımların kısıtlı ölçüde de olsa sinema salonlarında gösterime girmesi şartı aranıyordu. Daha önce, bir filmin Oscar'a aday olabilmesi için, Los Angeles'ta en az yedi gün boyunca ve üçer seans olarak gösterim şartı vardı.

    Bu kuralı değiştiren Akademi’nin yeni kurallarına göre, filmler, önceden vizyon tarihi almışsa, herhangi bir platformda yayınlanarak da Oscar adayı olabilecekler. Bu kural, salonlar açıldıktan sonra ortadan kalkacak.

    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    İzleyiciler ikiyüzlülükten bıktı, Oscar Ödülleri tüm zamanların en kötü reytingini elde etti
    Salonlar açıldıktan sonra vizyona giren filmler için yine eski kural geçerli olacak. Burada da ufak bir kural esnemesi yapılacak ve başka şehirlerde olabilecek kısıtlı gösterimler de değerlendirmeye alınacak.

    İki kategori birleştirildi

    Öte yandan Akademi başka değişiklikler de yaptı.

    Bu kapsamda daha önce iki ayrı kategori olan Ses Miksajı ve Ses Kurgusu birleştirildi. Orijinal müzik dalında ise, ‘yüzde 60 özgünlük’ şartı, devam filmlerinde ‘yüzde 80’ olarak güncellendi.

    Uluslararası En İyi Film kategorisinde ise Akademi, filmleri kendi platformundan üyelerine gösterim yapmaya karar verdi.

    Akademi Başkanı David Rubin, “Akademi, filmlerin büyüsünü deneyimlemenin, sinema salonlarından daha iyi bir yolu olmadığına inanıyor. Buna olan bağlılığımız değişmez ve değiştirilemez. Ancak trajik koronavirüs salgını, ödüllere uygunluk kurallarımızda bu geçici istisnayı zorunlu kılıyor” dedi.

    Salgın nedeniyle ortaya çıkan olağan dışı duruma rağmen 93. Akademi Ödülleri daha önce açıklandığı gibi 28 Şubat 2021'de sahiplerini bulacak ve ödül töreni ABC kanalında yayınlanacak.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (142)
    Etiketler:
    Netflix, Film, Dijital platform, Oscar Ödülleri
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pripyat kentindeki lunaparkın Çernobil nükleer faciası sonrası görünümü (sağda) ve Rus sanatçılar Dmitriy Didenko ile Andrey Gupsa'nın imza attiği 'Çernobil felaketi yaşanmasaydı Pripyat bugün nasıl görünürdü' projesinden bir kare (solda)
    Çerbobil felaketi yaşanmasaydı Pripyat kenti bugün nasıl görünürdü?
    Karikatür
    ABD'li yetkililer: Trump o kadar çok çalışıyor ki bazen öğle yemeği dahi yiyemiyor
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet