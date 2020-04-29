Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Dilmener yoğun bakımda

Prof. Dr. Murat Dilmener, 30 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yoğun bakıma alındığında hakkında öldüğü haberleri çıkan Dilmener ve iki profesör için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok” demişti. Dilmener’in torunu Alara Gencoğlu da, Dilmener’e 2 hafta önce kök hücre tedavisi uygulandığını söyledi.

Kok hucreyi temin ettik. Hastane tarafindan uygulandi. Yardimci olmak icin yazanlar, dua edenler icin cok tesekkur ederiz. Biz de sizler gibi olumlu haberlerini bekliyoruz. @ercumentovali ve ekibine kok hucre icin tesekkur ederiz. @AcibademSaglik — Alara Gencoglu (@alaragencoglu8) April 13, 2020

Yoksul hastaları tedavi ettiği için yargılanmıştı

Gazete Duvar'ın haberine göre Dilmener’e , 2004 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturmada profesörlerden, toplam 3.5 milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı.

Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımış, bunun üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Maliye Bakanlığı konuyu Yargıtay’a taşımış, ancak Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına kanaat getirerek davayı temyiz edip kapatmıştı.