Kulis: Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sokağa çıkma yasağı olabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde gerçekleşecek Ramazan Bayramı ile ilgili kabine toplantısında bazı formüller gündeme geldi. Bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, bayram namazının camilerde kılınmaması ve bayramın birinci gününde 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye için tünelin ucundaki ışık göründü” sözleriyle açıkladığı normalleşme eylem planları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda 16 bakanlığın ayrı ayrı yürüttüğü çalışmalarda sunumlar video konferansla toplanan kabinede yapıldı. Buna göre Türkiye genelinde, iller bazında ve kritik sektörlerde normalleşmeye dönük tüm planlar tamamlanacak. Bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı normalleşme planı, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek.

Erdoğan’ın açıklayacağı planın tüm uygulama aşamaları takvime bağlanacak. Bu dönemde öncelik ekonomiye, ticarete, turizme ve gıdaya verilecek.

'Bayramın son iki günü belli değil'

Ramazan Bayramı’nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek. Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 24 Mayıs’ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.