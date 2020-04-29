Putin’in Japon valiye hediye ettiği kedi, koronavirüsten korunması için karantinaya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Japonya’nın Akita Valisi Narihisa Satake’ye hediye ettiği Mir isimli kedi, koronavirüs salgınından korunması için karantinaya alındı.

Rus basınına konuşan Narihisa Satake, insanlardan hayvanlara virüs bulaşabileceğinin öğrenilmesinden sonra, salgından korumak için Putin’in hediye ettiği kedi Mir’i izole etmeye karar verdiklerini söyledi.

Satake, “Ailemiz üyelerinden başka kimseyle temas kurmaması için şimdilik böyle bir şey yaptık” dedi.

Salgının en kısa zamanda sona ermesini umduğunu belirten Satake, Mir’in evlerindeki altı kedi ile birlikte güzel bir şekilde yaşadığını, sakin ve iştahlı bir kedi olduğunu belirtti.

Satake, “O benim için özel bir varlık, yüzünü gördüğümde ruhum dinleniyor” dedi.

Satake, Haziran 2012’de Rusya lideri Vladimir Putin’e, tüm dünyanın Haçiko filminden bildiği Akita-İnu cinsinden Japon köpek yavrusu hediye etmişti. Hediyenin Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde, Rusya’nın Japonya’ya yaptığı yardıma karşılık bir minnettarlık göstergesi olduğu belirtilmişti. Diğer taraftan köpeğe 'Yume' (Hayal) adı verilmişti. Putin de Satake'ye ‘barış’ anlamındaki 'Mir' adı verilen Sibirya kedisi göndermişti.