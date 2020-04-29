Şoygu: Orduda görülecek olası Kovid-19 salgınına karşı yaklaşık 7 bin yatak hazır durumda

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunda görülecek olası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla askeri hastanelerde yaklaşık 7 bin yatak, gözlem merkezlerinde ise 30 bin yatak hazırlandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, "Koronavirüse yakalanan askerlerin olası tedavileri için askeri hastanelerde 6 bin 745 yatak hazırlandı. Hastalarla temas eden kişilerin izolasyonu ve gözlenmesi için 30 bin hasta kapasiteli 182 gözlem merkezi oluşturuldu" dedi.

Virüs kapan Rus askerlerin tespit edilmesi için günde 11 bin 500 test kapasiteli 23 özel laboratuvar kurulduğunu kaydeden Şoygu, Kovid-19'un ordu içine taşınmasını ve ordu içinde yayılmasını önlemeye yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi, hasta askerlere gerekli tıbbi yardımın sunulması, ilaç ve koruyucu malzeme ihtiyacının düzenli olarak karşılanması, şüphelilere test yapılması yönünde talimat verdiğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan asker sayısının 901'e ulaştığı belirtilmişti.