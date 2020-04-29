Karantinanın bir yan etkisi daha: Milyonlarca şişe şarap ziyan olabilir

Koronavirüs salgınının vurduğu Avrupa, neredeyse kıta çapında uygulanan karantinanın ‘beklenmedik’ bazı olumsuz yan etkileri de görülüyor. Bar, pub ve restoranların kapanmasıyla birlikte talebin durması üzerine özellikle İtalya, İspanya ve Fransa gibi önde gelen şarap üreticisi ülkelerde stok fazlası sorunu ortaya çıktı.

Avrupa Şarap Endüstrisi ve Ticareti Komitesi (CEEV), en az bin litre şarabın hiç sofralara gelmeyebileceği tahmininde bulundu.

Karantinanın içmeye hazır durumdaki şaraplar kadar 2020 rekoltesini de etkilemesi bekleniyor. Birkaç ay içinde üzüm hasadının yapılamaması halinde bu kez de şarap kıtlığı baş gösterebilir.

'Damıtıp el dezenfektanı yapabiliriz'

Öte yandan üreticiler, stokta kalan şaraplar için ilginç öneriler de ortaya attı.

Bunlardan biri olan, Fransa’nın Aude bölgesinden Eric Andrieu, satılmayan şarapların damıtılarak saf alkol ve etanol elde edilebileceğini, bunun da el dezenfektanı olarak kullanılabileceğini söyledi. Andrieu, böylece zararın bir kısmının karşılanabileceğini savundu.

Andrieu, “Damıtma bir alternatif, şarap satışına göre kesinlikle daha az kazançlı. Ancak yapılırsa şarap üreticileri geçinebilir ve 2020 yılında hasat yapabilir” dedi.

Bu yöntem için AB yetkililerinden resmi onay alınması gerekiyor.

CEEV’in verilerin göre şarap piyasası yüzde 30 oranında küçüldü. CEEV Başkanı Jean-Marie Barillère, “Şu an karşı karşıya bulunduğumuz durumun kısa süreli bir kriz olmadığını anlamalıyız. Şarap pazarlarını iyileştirmek zaman alacak ve yatırım gerektirecek” ifadelerini kullandı.