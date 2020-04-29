ABD'de emekli askerlerin kaldığı kaldığı huzurevine 70 koronavirüs ölümünün ardından inceleme

Massachussetts eyalet yönetimi tarafından işletilen Halyoke Askeri Huzurevinde, Kovid-19 vaka sayısı tırmanmaya devam ederken, yetkililerin huzurevindeki ölü sayısının 70'e çıktığını açıklaması tartışmalara neden oldu.

Huzurevinde, ölenlerin yanı sıra 82 emekli askerin de Kovid-19 hastası olduğu açıklandı.

Federal hükümet, 230 kişinin kaldığı huzurevinde gerekli tıbbi önlemler alınıp alınmadığı konusunda inceleme başlatırken, bölge Federal Savcılığının da konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı bildirildi.

Huzurevi yetkililerinin bilerek huzurevi sakinlerini ölüme terk ettiği iddia edilirken, Huzurevi Müdürü Bennet Walsh, federal yetkililerce idari izne çıkarıldı.

Yerel basına açıklama yapan Walsh, personel ve malzeme eksikliğinin huzurevinde uzun zamandır sorun olduğunu gerekçe göstererek, kendisini savundu.