New York'a iflas başvurusu yapmasını öneren senatörlere Vali Cuomo'dan tepki: Onlar bizi değil, biz onları kurtarıyoruz

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden destek isteyen Demokrat eyaletlere yardım yerine iflas başvurusu yapmasını teklif eden Cumhuriyetçi senatörlere, "Onlar bizi değil, biz her yıl onları kurtarıyoruz" cevabını verdi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın New York'un iflas başvurusu yapması önerisine sert sözlerle yanıt verdi.

New York'un her yıl federal sepete 29 milyar dolar koyduğunu ve diğer eyaletleri kurtardığını belirten Cuomo, ''Onlar bizi değil, biz her yıl onları kurtarıyoruz.'' dedi.

Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'ı, Amerikalıların hayatıyla ''siyasi oyunlar oynamakla'' suçlayan Cuomo, eyaletlerlerin iflas başvurusu yapması için federal bir yasa gerektiğini belirterek, ''Hadi bakalım, geçir de göreyim o yasayı.'' diye konuştu.

New York'ta son 24 saatte 330 kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiğini ve bu rakamların hala ''tiksindirici bir şekilde yüksek'' olduğunu söyleyen Cuomo, New York'un en büyük sorunlarından biri olan evsizlerin metro vagonlarında uyumaması ve trenlerin her gün dezenfekte edilmesi için bir plan hazırlanmasını talep ettiğini söyledi.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 17 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 300 bine yaklaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde bir milyon 23 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken, 58 bin 965 kişi hayatını kaybetti.