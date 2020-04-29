BM: Suriye'de salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok daha büyük olur

BM Güvenlik Konseyini video konferans yoluyla bilgilendiren Pedersen, ülke genelinde ateşkes çağrısı yaptı.

Suriye'nin genel olarak sakin olduğunu ve kuzey batısında Türkiye ve Rusya arasındaki varılan ateşkes ve düzenlemelerin büyük ölçüde uygulandığını aktaran Pedersen ancak dün Afrin'de 40'tan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan bir patlama olduğunu, hem kuzey doğuda hem de kuzey batıda 'endişeli ve kırılgan bir sakinlik' yaşandığını belirtti.

'IŞİD Suriye'de yeniden ortaya çıkıyor'

Suriye'nin güneyindeki güvenlik koşullarının endişe verici olduğuna ve çöl bölgeleriyle doğusunda IŞİD'in yeniden ortaya çıktığına işaret eden Pedersen, Humus ve Şam kırsalındaki İsrail hava saldırılarının da endişe verici olduğunu söyledi.

Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde 42, kuzey doğuda bir koronavirüs vakasının görüldüğünü, kuzey batıda ise vaka bildirilmediğini ifade eden Pedersen, ''Suriye'de savunmasız insanların yeniden yerinden edilmesine neden olacak çatışmaları kaldıramayız. İki ay önce bu dehşete şahit olduk. Bu senaryoyu salgından önce de kaldıramadık, salgın sırasında yaşanırsa bedeli çok daha büyük olur.'' değerlendirmesini yaptı.