Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: En iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedaviler içerisinde en iyi seçeneklerden birinin plazma tedavisi olduğunu, antikor verilen hastada enfeksiyonun bir anda gerileyebildiğini bildirdi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ İletişim Koordinatörlüğünce hazırlanan "Prof. Dr. Hatem Akbulut ile Sağlık ve Teknoloji Söyleşileri" konulu online canlı yayınına katılan Prof. Dr. Karabay, koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Kovid-19'un diğer salgınların dışında çok kolay bulaşıp akciğerlerde zatürreye neden olduğu için ağır seyredebildiğini aktaran Karabay, "Öksürük ve hapşırık sonucu ortaya çıkabilen damlacıklarla 1 metre öteye yayılabiliyor. Bu virüs ağır olduğu için çok kısa süre içinde yere çöküyor. Virüslü birisi masaya ya da herhangi bir zemine virüsü yaydığında virüs bu zeminlere de çökebildiğinden temas yoluyla bulaşması çok fazla." ifadelerini kullandı.

Karabay, koronavirüsten korunma yöntemlerinden bahsederek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Dezenfeksiyon konusunda elinizi yıkama imkanı bulamazsanız her yerde ulaşabileceğimiz kolonya var. Virüslü bir zemine temas ettiğinizi düşünüyorsanız elinizi ağzınıza ve yüzünüze götürmeden önce hemen dezenfekte edin. Başlangıçta 1 kişi 6 kişiyi enfekte edebiliyordu. Şu anda ise 1 kişinin 2 kişiyi enfekte etmesi seviyesine düştü. Yapabileceğimiz şey ise kalabalığa girmemek. Bu çok kurtarıcı ve önemli bir konu. Ramazan ayı içerisinde kalabalık ortamlara ara vermemiz gerekiyor."

'Türkiye'nin sağlık sistemi yıldızlı pekiyi aldı'

Türkiye'deki sağlık sisteminin çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Karabay, "Bütün dünyanın sağlık sistemi, ABD, Fransa, İngiltere gibi ülkeler aynı sorularla sınava girdi. Şükürler olsun Türkiye'nin sağlık sistemi yıldızlı pekiyi aldıysa bazı ülkeler sınıfta kaldı." değerlendirmesinde bulundu

Prof. Dr. Karabay, Kovid-19'un ispatlanmış ve kanıtlanmış bir tedavisi olmadığına işaret ederek, klinik araştırmalardan sentezlenen verilerden yararlanarak en iyi sonucu alan ilaçları hastalar için kullandıklarını belirtti.

Uygulanan tedavilere ilişkin bilgi veren Karabay, şunları kaydetti:

"Örneğin sıtma ilacını bir antibiyotikle beraber vermeye başladık. Çin'de bu ilaç mükemmel deniyordu ancak Avrupa ile birlikte bu ilacı vermeye başladığımızda hastalarda kalbe bağlı çeşitli yan etkiler görülmeye başlandı. Bu yüzden bu konuda oldukça özen gösteriyoruz. Bir ilaçla sonuç alamazsak başka ilaca geçiyoruz. Hiç sonuç alamazsak şimdilerde plazma tedavisine geçiyoruz. Antikor verdiğimiz hastada enfeksiyon bir anda gerileyebiliyor. Şu anda tedaviler içerisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi."