Hastalarını tedavi ederken koronavirüs salgınına karşı korunmalarını sağlayan koruyucu ekipmanların eksikliğini protesto eden Fransız diş hekimleri tepkilerini sosyal medya üzerinden, Fransızcada 'Çıplak diş hekimleri' anlamına gelen '#dentistesapoil' etiketiyle paylaştı.

Fransa'da diş hekimleri, koronavirüse karşı koruyucu malzeme eksikliğini protesto etmek için soyundu https://t.co/HpWq3nHUH0 pic.twitter.com/UFoo6DAUMd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 29, 2020

​Elinde mesajıyla çekildiği çıplak fotoğrafını yayınlayan diş hekimlerinden biri olan Dr. Maud Braun-Reys, "Eğer Sağlık Bakanlığı an itibarıyla üzeri kapatılan koruyucu ekipman konusunu yarın gündemine almaz, ya da bize ekipmanların sipariş edilebilme ihtimalini temin etmezse, bu bizim için işe çıplak gitmek gibi olacak. Hastanelerdeki maske eksikliği sebebiyle tüm diş hekimleri kendi koruyucu ekipmanlarını bağışlıyorlar. Dolayısıyla bizim ve hastalarımız için herhangi bir koruma olmazsa, koronavirüsle yüzleşmemiz gerçekten imkansız" dedi.

Braun-Reys'ın fotoğrafında, kendisi gibi diş hekimi olan 72 yaşındaki babası Dr. Daniel Reys de yer aldı.

Bir başka diş hekiminin paylaştığı fotoğrafta ise, "Yaraları dikmeyi öğrendim, şimdi de maske dikmeyi mi öğrenmek zorundayım?" ifadesine yer verildi.

Autour du monde, les dentistes sont tenus de voir les urgences mais sont en bas des listes de priorités pour l’EPI, mettant en danger leur santé et ceux de leurs patients.



En France, le hashtag #Dentisteapoil est le cri de ralliement de ces professionnels de la santé. pic.twitter.com/91IcSwuxUA — Luong Phuc Nguyen (@luongphucnguyen) April 25, 2020

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