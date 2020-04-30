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    BM: Türkiye kendi koronavirüs savaşına rağmen, Suriye'ye sınır ötesi yardım sürecini kolaylaştırıyor

    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (221)
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    BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, koronavirüs salgınının Suriye'nin kuzeybatısına yayılmasını önlemek için sınır ötesi yardımlarda hijyen kitleri ve izolasyon üniteleri ve çadırlara öncelik verdiklerini belirterek, ''Türkiye virüsle olan kendi savaşına rağmen sınır ötesi yardım sürecini kolaylaştırıyor.'' dedi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Lowcock, dün 43 kişinin ölümüyle sonuçlanan Afrin'deki bombalı saldırıyı kınadı. 

    Suriye'de 44 koronavirüs vakası, 4 ölü 

    Suriye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelerde 43'e çıktığını ve bunun üçünün öldüğünü, ülkenin kuzeydoğusunda bir vaka ve bir ölüm yaşandığını belirten Lowcock, ''Sağlık sistemi neredeyse 10 yıl süren bir savaş yüzünden çökmüş bir ülkenin en zengin ulusları bile zorlayan bir salgınla başa çıkmasını bekleyemeyiz.'' dedi. 

    Milyonlarca insanının yerinden edildiği ve hijyenin olmadığı kalabalık kamplarda yaşadığı Suriye'de salgının önlenmesi için alınan önlemlerin de başarılı olmasını beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Lowcock, ülkede test kapasitesinin de kısıtlı olduğunu söyledi.

    Lowcock, İdlib'de ise koronavirüs testi için bir laboratuvar kurulduğunu ve bazı testlerin ise Türkiye'de yapıldığını belirtti. 

    135 bin kişi Ariha ve Atareb'e döndü 

    Son birkaç haftada Suriye hükümeti kontrolü dışındaki bölgelerde Ariha ve Atareb'e 135 bin kişinin geri döndüğünü ancak çoğunun yıkılan evleriyle karşılaştığını anlatan Lowcock, ateşkes bir nebze işe yarasa da kuzeybatıdaki insani durumun oldukça kötü olduğunu bildirdi. 

    BM'nin salgının Suriye'nin kuzeybatısına yayılmaması için sınır ötesi yardımlarda hijyen kitleri ve izolasyon üniteleri için çadırlara öncelik verdiğini belirterek, ''Türkiye virüsle olan kendi savaşına rağmen bu süreci kolaylaştırıyor.'' ifadelerini kullandı. 

    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (221)
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