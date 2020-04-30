Aeroflot, yolculara para iadesi yerine kupon önerecek

Rus hava yolu şirketi Aeroflot, yolculara bilet parası iadesi yerine üç yıl geçerli olacak kupon önerecek.

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot Sözcüsü Mihail Demin, yolculara iptal edilen uçuşların parasını iade yerine, üç yıl geçerli olacak kuponlar önereceklerini söyledi.

Sözcü Demin, şu ifadeleri kullandı:

"Durumun normalleşmesini beklemek istemeyen yolculara hızlı bir geri ödeme çözümü başlatma ihtiyacı olduğuna karar verdik. İndirim şeklinde bir prim ile birlikte geri ödeme tutarı kadar bir kupon sunmayı planlıyoruz."

Demin, bu programın sadece uçuşların iptali nedeniyle uçamayan yolcuları değil, aynı zamanda epidemiyolojik durumdaki değişiklikler nedeniyle kendi iradesiyle yolculuğu iptal edenlere de verilebileceğini belirtti.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 27 Mart’ta diğer ülkelerle olan tarifeli ve charter seferlerini durdurmuştu.

Diğer ülkelerdeki Rus vatandaşlarını yurda getiren seferlerin yanı sıra, kargo, posta, sağlık malzemeleri ve bazı diğer ürünleri taşıyan uçuşlar bu uygulamanın dışında tutulmuştu.