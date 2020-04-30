Maradona: Tanrı'nın elinin koronavirüs pandemisini bitirmesini istiyorum

Koronavirüs nedeniyle liglerin yeniden yapılandırılması kararı üzerine yönettiği Gimnasia takımının küme düşmekten kurtulmasının ardından açıklama yapan Maradona, "Birçok kişi bunun yeni bir ‘Tanrı’nın eli’ olduğunu söylüyor. Ancak ben insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatına dönmeleri için o elin bu pandemiyi bitirmesini istiyorum" dedi.

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona, dünyanın Kovid-19 salgınından kurtulması ve insanların normal hayatına dönmesini istediğini söyledi.

Teknik direktörlüğü yaptığı Gimnasia’nın küme düşmekten kurtulması ‘Tanrı’nın Eli’ olarak yorumlanmasını anımsatan Maradona, "Bugün bize bu oldu ve birçok kişi bunun yeni bir ‘Tanrı’nın eli’ olduğunu söylüyor. Ancak ben insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatına dönmeleri için o elin bu pandemiyi bitirmesini istiyorum" dedi.

Arjantin’de salgın nedeniyle liglerin yeniden yapılandırılması üzerine Maradona’nın La Plata merkezli Gimnasia takımı da küme düşmekten kurtulmuş oldu.

Tanrı’nın eli nedir?

22 Haziran 1986 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda çeyrek finallerinde Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelmişti.

Maçta, Maradona, sağ kanattan yapılan ortayla İngiltere takımının kalecisi Peter Shilton’la topa yükselmiş, Maradona sol eliyle dokunarak topu İngiltere ağlarına göndermesi üzerine çıkan tartışmalar üzerine Maradona golün ‘Biraz kendi kafası biraz da Tanrı’nın eliyle geldiğini’ söylemişti.