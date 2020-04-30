Sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören sunucu Esra Balamir, hastalığı yendiğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan sunucu Esra Balamir, sağlık durumuyla ilgili olarak kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı.

Balamir, üçüncü kez yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.