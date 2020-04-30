İstanbul Valisi Yerlikaya: Sokağa çıkma kısıtlamasında taksiciler, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen günlerde taksicilerin, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak."

Sağlık çalışanlarımıza #Taksici'lerden büyük destek.

👏🚕🚖🩺

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300,

İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak pic.twitter.com/2G4mCUuEUE — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2020

​