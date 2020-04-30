Putin’den Kovid-19 ile mücadeleye katılan sosyal ve hayırsever kuruluşlara 3 milyar rublelik ek destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede aktif yer alan sosyal yönelimli ve hayırsever kuruluşlara devlet başkanlığı rezerv fonundan ek olarak 3 milyar ruble (yaklaşık 284 milyon TL) tahsis edilmesini önerdi.

Rusya genelinde başlatılan ‘Birlikteyiz’ kampanyasının katılımcıları ile çevirimiçi görüşen Rus lider Vladimir Putin, sosyal yönelimli ve hayırsever kuruluşlara devlet başkanlığı rezerv fonundan ek olarak 3 milyar ruble tahsis edilmesini önerdi.

Putin, “Koronavirüs salgını ile mücadelede aktif yer alan sosyal yönelimli ve hayırsever kuruluşları desteklememiz gerekiyor. Bunun devlet başkanlığı hibe fonu kanalı üzerinden yapılabileceğine inanıyorum. Devlet başkanlığı rezerv fonundan özel programın hayata geçirilmesi için ek olarak 3 milyar ruble tahsis edilmesini öneriyorum” diye konuştu.

Kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışanları ve gönüllüler için bireysel korunma gereçlerinin alınması için de kaynak öngörülmesi gerektiğini vurgulayan Putin, ayrıca hükümetten, Gönüllü Merkezleri Birliği ve iş dünyasının temsilcileri ile birlikte şu anki zor koşullarda gönüllülere ek desteğin sağlanması ile ilgili öneri sunmalarını istedi:

“Yüksek risk koşullarında çalışan gönüllüler mutlaka desteklenmelidir.”

‘Devlet evsizlere yardım eden örgütleri desteklemeye devam edecek’

Rusya lideri Putin, devletin çok zor durumda olan evsizlere yardım eden örgütleri desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Toplantı sırasında Çelyabinsk bölgesinden evsiz insanlara yardım eden ‘Jizn’ (Hayat) hayır kuruluşunun bir temsilcisi Putin’e hitap ederek, kuruluşun çalışmalarını anlattı ve Rus lidere, sağladığı destek için teşekkür etti.

Putin, “Koronavirüs enfeksiyonu, pandemi nedeniyle zor duruma düşen kişilere yardımı konuşuyoruz, ancak sizlerin ilgilendiği insanlar kategorisi gerçekten çok zor durumda, zira Rusya vatandaşlarına tüm yardımlar, ikamet ettikleri ya da çalıştıkları yere göre yapılıyor. Sizin bahsettiğiniz kişilerin durumu ise gerçekten son derece zor” ifadelerini kullandı.