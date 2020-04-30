İngiltere Başbakanı Johnson: Koronavirüs salgınında pik noktasını geride bıraktık

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin koronavirüs salgınında pik noktasını geride bıraktığını duyurarak gelecek hafta ekonomiyi canlandırma ve eğitim kurumlarını açmaya yönelik ayrıntılı bir plan sunacağını açıkladı.

Koronavirüs tedavisinin ardından bu hafta başında göreve dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk basın toplantısında, “Pik noktasını geçtiğimizi ilan edebilirim… İnişteyiz” dedi.

Başbakan, “Gelen hafta ekonomimizi harekete geçirme ve çocukların okula dönmeye yönelik ayrıntılı bir plan sunacağım” diye ekledi.

Johnson, diğer yandan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması veya yumuşatılması ile ilgili tüm konuşmaların zamansız olduğunun altını çizdi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 711'e yükseldi.