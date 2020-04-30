Koronavirüse karşı yeni ilaç bulundu

Uluslararası bir grup bilim insanı, lamalardan elde edilen antikorların Kovid-19’e neden olan SARS-CoV-2 virüsünü bloke edebileceğini saptadı.

Cell dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre lamalardan elde edilen antikorlar, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü bloke edebiliyor.

Haberde, koronavirüsü bloke edebilecek bir ilaç geliştirmeyi kararlaştıran araştırmacıların lamaların vücudunda üretilen iki tür antikoru birleştirdikleri, sonuçta koronavirüse karşı koyan etkili bir ilacın elde edildiği vurgulandı.

‘SARS-CoV-2’yi nötralize eden ilk antikorlardan bir tanesi’

Austin Teksas Üniversitesi’nden biyoloji uzmanı Doç. Jason McLellan, “Bu SARS-CoV-2’yi nötralize eden ilk antikorlardan bir tanesi” açıklamasında bulundu.

Aşı olarak 1 ay önceden enjekte edilince etkili oluyor

Testler sırasında antikorların insana aşı olarak enjekte edilmesi gerektiği, etkisinin ise hastalığın bulaşmasına 1 ay kala yapıldığı halde kendini gösterdiği anlaşıldı.

Antikorların ayrıca enfekte olan hastalarda komplikasyonların önlenmesi için ilaç olarak ta kullanılabilecekleri ifade edildi.

Araştırma SARS-CoV-1 ve MERS-CoV’a karşı ilaç geliştirmek için 2016’da başlamış

Bilimcilerin araştırmaya yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’ye yakın olan SARS-CoV-1 ve MERS-CoV’a karşı ilaç geliştirmek amacıyla 2016 yılında başladıkları vurgulandı.

Araştırmacılar, lamalardan elde edilen antikorların koronavirüse karşı en savunmasız olan emeklilerin ve kronik hastalıkları bulunan kişilerin korunması için kullanılabileceğini düşünüyor.