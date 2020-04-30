Kremlin: ABD’nin Donbass çözüm sürecine dahil edilmesi söz konusu değil

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerikan tarafının çözüm görüşmelerine dahil edilmesinin gerekli olup olmadığı sorusu karşısında, “Bu söz konusu değil” yanıtını verdi.

‘Donbass’ta barış Minsk anlaşmaları harfiyen uygulandıktan sonra sağlanır’

Minsk anlaşmaları ‘A’dan Z’ye’ uygulandıktan sonra Donbass’ta barışın sağlanacağını söyleyen Peskov, anlaşma belgesinin belirsiz maddeler içermediğini ifade etti.

Peskov, “Kremlin’in idealinde Donbass’ta barış ve Ukrayna’da barış, Minsk anlaşmaları doğrultusunda kararlaştırılan tedbirler paketinin ‘A’dan Z’ye’ yerine getirilmesi demek. Herhangi bir çelişki olmaksızın yazılanların uygulanmasını kastediyoruz. Aslında belge muğlak herhangi bir yorum içermiyor” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, bunun Ukrayna'nın Donbass'a döneceği anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine ise gazetecilere temel belge olan ‘Minsk önlemler paketini’ okumalarını tavsiye etti.